ВСУ сбросили боеприпас с дрона на детскую площадку в Запорожской области

В городе Днепрорудном Запорожской области повреждена детская площадка в результате сброса боеприпаса с беспилотника. Пострадавших нет. О происшествии сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В Запорожье дрон ВСУ упал рядом с домом и детской площадкой, пострадавших нет. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

По его словам, боеприпас был сброшен с вражеского БПЛА в непосредственной близости от жилого дома, в результате чего серьёзно повреждена детская площадка. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Балицкий назвал произошедшее ударом по мирной инфраструктуре и заявил, что подобные действия представляют собой угрозу гражданскому населению.

Ранее сообщалось о последствиях атаки беспилотника на территорию Запорожской области. Удар пришёлся по частному сектору в населённом пункте Скельки Васильевского муниципального округа. В результате атаки повреждено жилое строение, а также пострадали двое местных жителей — супружеская пара 1953 года рождения. Оба были госпитализированы.