Собянин: За сутки силы ПВО отразили атаку свыше 120 БПЛА на Москву

Уничтожен ещё один БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Москвы. Силы противовоздушной обороны сбили свыше 120 беспилотных летательных аппаратов за последние сутки. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.

По информации мэра, Минобороны продолжает отражать массированную атаку. Глава города уточнил, что более 120 дронов было сбито за последние 24 часа. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.