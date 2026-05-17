Отбита массированная атака ВСУ: Уничтожено более 500 украинских дронов над российскими регионами

Системы противовоздушной обороны России в ночь на 17 мая перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над 15 регионами РФ и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

В период с 22:00 16 мая до 07:00 мск 17 мая. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областей, а также Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым. Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Чёрного и Азовского морей.