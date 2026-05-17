Отбита массированная атака ВСУ: Уничтожено более 500 украинских дронов над российскими регионами
Системы ПВО сбили 556 БПЛА ВСУ над 15 регионами РФ за ночь
Обложка © Telegram / Минобороны России
Системы противовоздушной обороны России в ночь на 17 мая перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над 15 регионами РФ и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны России.
В период с 22:00 16 мая до 07:00 мск 17 мая. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областей, а также Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым. Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Напомним, инфраструктурные объекты в ряде муниципалитетов Московской области подверглись атаке беспилотников. Женщина погибла в результате попадания БПЛА в частный дом в Химках. Ещё один человек остаётся под завалами. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в подмосковных Мытищах после падения обломков украинского беспилотника на дом. В Истре удары пришлись по многоквартирному дому в Дедовске на улице Космонавтов и шести частным домам в посёлке Агрогородок. Ещё один частный дом загорелся после падения БПЛА в деревне Субботино Наро-Фоминского округа. По предварительной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Москву пострадали двенадцать человек.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.