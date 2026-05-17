В Химках женщина погибла при ударе БПЛА, ещё один человек находится под завалами

Женщина погибла в результате попадания беспилотника в частный дом в Химках. Ещё один человек остаётся под завалами. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Химки (мкр. Старбеево) — в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Ещё один человек находится под завалами. На месте работают спасатели и все оперативные службы», — говорится в сообщении.

Воробьёв уточнил, что силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на столичный регион с трёх часов ночи. В деревне Погорелки городского округа Мытищи обломки дрона попали в строящийся дом. Там погибли двое мужчин. Повреждения получил ещё один дом — пострадавших нет. В микрорайоне Путилково в Красногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Несколько квартир повреждены, жители не пострадали.







В городском округе Истра зафиксировали попадания в многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в посёлке Агрогородок. По предварительным данным, пострадали трое мужчин и одна женщина. Им оказывают медицинскую помощь. В деревне Субботино Наро-Фоминского округа загорелся частный дом после падения БПЛА. Пострадавших нет. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. На всех адресах работают пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций.

По предварительной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву пострадали двенадцать человек. Силы ПВО Минобороны продолжают отражать массированную атаку. За последние сутки сбито более 120 БПЛА.