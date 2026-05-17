Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 03:20

Собянин: В результате атаки беспилотников на Москву ранены 12 человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По предварительной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву пострадали двенадцать человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере MAX.

«Повреждено три дома», — написал он.

Силы ПВО Минобороны продолжают отражать массированную атаку. За последние сутки сбито более 120 БПЛА.

ПВО отражает атаки ВСУ на Москву, на местах падения обломков есть повреждения
ПВО отражает атаки ВСУ на Москву, на местах падения обломков есть повреждения

Ранее силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами уничтожили 25 украинских беспилотников в разных районах Севастополя и над морем возле города. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. В результате атаки никто не пострадал. Однако обломки одного сбитого дрона в районе Кара-Кобы повредили высоковольтную линию электропередачи. Это привело к перебоям с подачей электричества в некоторых частях города. Специалисты начнут восстановительные работы после завершения воздушной тревоги. Также осколки сбитых аппаратов повредили пять окон в многоквартирных домах и три частных дома в районе Фиолента. Власти опровергли слухи о повреждении Севастопольской ТЭС, назвав их дезинформацией.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar