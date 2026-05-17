ПВО отражает атаки ВСУ на Москву, на местах падения обломков есть повреждения
Обложка © Telegram / Минобороны России
Силами ПВО Минобороны России продолжается отражение атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Уничтожены ещё 10 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
На местах падения обломков выявлены незначительные повреждения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб ведут работу на местах происшествий.
Общее число уничтоженных беспилотников достигло 112.
Ранее белгородский мэр Валентин Демидов рассказал трогательную историю о спасении собаки. В многоквартирном доме, который накануне атаковал беспилотник Вооружённых сил Украины, уже после того, как пожарные ликвидировали возгорание в подъезде, обнаружили испуганного пса. Животное забилось в угол у лифта и дрожало от страха в кромешной тьме, стоя в воде после тушения. Хозяйка получила ранение во время удара дрона и была госпитализирована в одну из больниц областного центра. Неравнодушная соседка пострадавшей, которая сама содержит питомцев, решила забрать перепуганное животное к себе.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.