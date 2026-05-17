Системы противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили больше ста беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о героическом эпизоде специальной военной операции, который произошёл с гвардии сержантом Аркадием Парфени. Командир штурмовых групп получил задачу захватить опорные пункты противника в одном из населённых пунктов. Проведя разведку, Парфени обнаружил хорошо укреплённую позицию, оценил обстановку и разработал план атаки. При выдвижении к цели российские подразделения попали под миномётный обстрел. Командир оперативно сориентировался и решил разделить силы, лично возглавив одну из групп. Подняв боевой дух сослуживцев, Парфени одним из первых ворвался на вражескую позицию и уничтожил несколько бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ).