В Министерстве обороны России рассказали о героическом эпизоде специальной военной операции, который произошёл с гвардии сержантом Аркадием Парфени. Командир штурмовых групп получил задачу захватить опорные пункты противника в одном из населённых пунктов. Проведя разведку, Парфени обнаружил хорошо укреплённую позицию, оценил обстановку и разработал план атаки.

При выдвижении к цели российские подразделения попали под миномётный обстрел. Командир оперативно сориентировался и решил разделить силы, лично возглавив одну из групп.

«Приблизившись к позициям врага, сержант Парфени отдал приказ по радиостанции всем своим штурмовым группам: «Только вперёд, ни шагу назад, в атаку!» — сказано в заявлении военного ведомства.

Подняв боевой дух сослуживцев, Парфени одним из первых ворвался на вражескую позицию и уничтожил несколько бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Остальные штурмовые группы атаковали противника с разных флангов. Все боевики были ликвидированы, а российские военнослужащие заняли и закрепились на опорном пункте.

В Минобороны отметили, что мужество, отвага и решительность сержанта, а также слаженные действия его подчинённых, способствовали освобождению населённого пункта и продвижению штурмовых подразделений в глубину обороны противника.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что освобождение Боровой в Харьковской области создаёт предпосылки для дальнейшего наступления на город Изюм. По словам репортёра, Боровая была важнейшим логистическим узлом для Вооружённых сил Украины. Контроль над этим населённым пунктом позволяет российским войскам обезопасить южные подступы к Купянску и создать условия для движения на Изюм.