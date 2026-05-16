Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 14:48

«Не погреб капать»: Почему труба стала для ВСУ могилой при повторении операции «Поток»

Военэксперт Дандыкин: Дилетантство помешало ВСУ повторить операцию «Поток»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Дилетантство и отсутствие нормальных инженерных войск не позволили украинской армии повторить успех российской операции «Поток». Таким мнением с NEWS.ru поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Эксперт напомнил, что российские военные серьёзно готовились к манёвру через трубу.

«А ВСУ, видимо, решили просто копать землю. Такой подход, конечно, показывает их непрофессионализм. Значит, нет навыков подходящих. Это ж вам не просто погреб капать. Здесь надо учитывать и состояние грунта, и воды, близко ли она подходит к поверхности. Может, ещё наплевательское отношение было со стороны тех, кто руководил этим процессом», — отметил Дандыкин.

По словам эксперта, за весь период СВО стороны часто перенимали что-то друг у друга, но Украина у России — в большей степени. В качестве примера он привёл «мангалы» — самодельные конструкции для защиты от дронов, которые изначально придумали российские военные, а затем их начали использовать и ВСУ.

Путину показали копию трубы, по которой герои операции «Поток» шли 15 км
Путину показали копию трубы, по которой герои операции «Поток» шли 15 км

Ранее Life.ru сообщал, что украинское командование решило устроить «ремейк» легендарной российской операции «Поток», которая позволила нашим бойцам зайти в тыл ВСУ под Суджей через газовую трубу. Однако попытка провалилась с катастрофическими последствиями: группу ВСУ несколько ночей подвозили к месту в районе Купянска, где солдаты должны были прорыть подземный тоннель, но на глубине 5–6 метров конструкция рухнула.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar