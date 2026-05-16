«Не погреб капать»: Почему труба стала для ВСУ могилой при повторении операции «Поток»

Дилетантство и отсутствие нормальных инженерных войск не позволили украинской армии повторить успех российской операции «Поток». Таким мнением с NEWS.ru поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Эксперт напомнил, что российские военные серьёзно готовились к манёвру через трубу.

«А ВСУ, видимо, решили просто копать землю. Такой подход, конечно, показывает их непрофессионализм. Значит, нет навыков подходящих. Это ж вам не просто погреб капать. Здесь надо учитывать и состояние грунта, и воды, близко ли она подходит к поверхности. Может, ещё наплевательское отношение было со стороны тех, кто руководил этим процессом», — отметил Дандыкин.

По словам эксперта, за весь период СВО стороны часто перенимали что-то друг у друга, но Украина у России — в большей степени. В качестве примера он привёл «мангалы» — самодельные конструкции для защиты от дронов, которые изначально придумали российские военные, а затем их начали использовать и ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал, что украинское командование решило устроить «ремейк» легендарной российской операции «Поток», которая позволила нашим бойцам зайти в тыл ВСУ под Суджей через газовую трубу. Однако попытка провалилась с катастрофическими последствиями: группу ВСУ несколько ночей подвозили к месту в районе Купянска, где солдаты должны были прорыть подземный тоннель, но на глубине 5–6 метров конструкция рухнула.