Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 07:05

Попытка ВСУ повторить «Поток» под Купянском окончилась погребением солдат заживо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Украинское командование решило устроить «ремейк» легендарной российской операции «Поток», которая позволила нашим бойцам зайти в тыл ВСУ под Суджей (Курская область) через газовую трубу. Однако идея копировать успех оказалась самоубийственной, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, группу ВСУ несколько ночей подряд подвозили к специально выбранному месту в районе Купянска. Там солдаты должны были прорыть гигантский подземный тоннель, чтобы скрытно выйти в расположение российских сил.

Замысел провалился с катастрофическими последствиями. Вместо десятков метров бойцы смогли пройти сквозь грунт всего пять. На глубине 5–6 метров конструкция рухнула. Выбраться из-под завала живыми никому не удалось — на поверхности остались лишь фрагменты тел погибших.

Десятки тел ВСУшников увезли из морга в Сумах, чтобы похоронить в отходами
Десятки тел ВСУшников увезли из морга в Сумах, чтобы похоронить в отходами

Российские военные тем временем продолжают методично уничтожать любые скопления противника в Харьковской области. Попытки ВСУ зайти на окраины Купянска пресекаются артиллерией и авиацией. Эксперты отмечают, что без должной инженерной подготовки и поддержки с воздуха проводить подобные штурмы — это чистое самоубийство. Но, видимо, в «киевском Генштабе» решили экономить на людях.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на LIFE
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar