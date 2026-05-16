Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 05:52

Герасимов доложил с СВО о взятии Кутьковки, Боровой и боях в Великой Шапковке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, находясь в зоне проведения спецоперации, сделал заявление о ходе наступательных действий на Харьковском участке фронта. По его словам, российские войска освободили сразу два населённых пункта в Харьковской области.

«Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке», — сказал генерал армии.

Кроме того, соединения 1-й танковой армии группировки «Запад» завершили зачистку Боровой. Эти сёла находятся на правом берегу Оскола, и их взятие создаёт плацдарм для дальнейшего продвижения к Купянску.

Герасимов также отметил успехи 20-й армии. Ранее это подразделение полностью очистило от противника Луганскую Народную Республику, а теперь перешло к активным действиям на широком фронте в Харьковской области.

Герасимов проверил выполнение задач группировкой «Запад» и поставил новые цели
Герасимов проверил выполнение задач группировкой «Запад» и поставил новые цели

Ранее Герасимов заявил, что ВС РФ заняли большую часть Красного Лимана. Он сообщил, что штурмовые подразделения 25-й армии группировки «Запад» ведут наступление на одном из ключевых участков фронта. Красный Лиман он назвал крупным административным центром и важным железнодорожным узлом.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Валерий Герасимов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar