Герасимов: ВС РФ заняли большую часть Красного Лимана
Российские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют 85% территории Красного Лимана в ДНР. По его словам, в городе продолжаются уличные бои.
Герасимов сообщил, что штурмовые подразделения 25-й армии группировки «Запад» ведут наступление на одном из ключевых участков фронта. Красный Лиман он назвал крупным административным центром и важным железнодорожным узлом.
Также, по словам начальника Генштаба, российские силы уничтожают формирования ВСУ на территории национального парка «Святые горы» и продолжают бои в районе Святогорска в ДНР.
Герасимов добавил, что группировка войск «Запад» ведёт активные наступательные действия на участке фронта протяжённостью около 350 километров.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уверенно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения: с начала года освобождено уже более 80 населённых пунктов. Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, а в Донецкой осталось занять чуть более 15%.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.