Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 04:59

Герасимов: ВС РФ заняли большую часть Красного Лимана

Российские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Российские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют 85% территории Красного Лимана в ДНР. По его словам, в городе продолжаются уличные бои.

Герасимов сообщил, что штурмовые подразделения 25-й армии группировки «Запад» ведут наступление на одном из ключевых участков фронта. Красный Лиман он назвал крупным административным центром и важным железнодорожным узлом.

Также, по словам начальника Генштаба, российские силы уничтожают формирования ВСУ на территории национального парка «Святые горы» и продолжают бои в районе Святогорска в ДНР.

Герасимов добавил, что группировка войск «Запад» ведёт активные наступательные действия на участке фронта протяжённостью около 350 километров.

Прорыв у Красного Лимана и Рай-Александровки: что рассказал Пушилин о продвижении ВС РФ
Прорыв у Красного Лимана и Рай-Александровки: что рассказал Пушилин о продвижении ВС РФ

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уверенно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения: с начала года освобождено уже более 80 населённых пунктов. Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, а в Донецкой осталось занять чуть более 15%.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Валерий Герасимов
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar