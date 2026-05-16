Герасимов: ВС РФ заняли большую часть Красного Лимана

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют 85% территории Красного Лимана в ДНР. По его словам, в городе продолжаются уличные бои.

Герасимов сообщил, что штурмовые подразделения 25-й армии группировки «Запад» ведут наступление на одном из ключевых участков фронта. Красный Лиман он назвал крупным административным центром и важным железнодорожным узлом.

Также, по словам начальника Генштаба, российские силы уничтожают формирования ВСУ на территории национального парка «Святые горы» и продолжают бои в районе Святогорска в ДНР.

Герасимов добавил, что группировка войск «Запад» ведёт активные наступательные действия на участке фронта протяжённостью около 350 километров.