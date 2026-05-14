14 мая, 08:17

С начала года ВС РФ освободили более 1 800 кв. км и более 80 населённых пунктов

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Вооруженные силы России уверенно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения: с начала года освобождено уже более 80 населённых пунктов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на 21-й встрече секретарей профильных ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«С начала текущего года ими было освобождено более 1 800 кв. км территории и свыше 80 населённых пунктов», — отметил он.

Также, по его словам, полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, а в Донецкой осталось занять чуть более 15%.

Отдельно Шойгу затронул тему возможного урегулирования. Он заявил, что устойчивый мир возможен только при устранении первопричин конфликта. По его словам, эта позиция Москвы остаётся неизменной.

А ранее сегодня ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по территории Незалежной, задействовав практически все виды вооружений, имеющихся в арсенале. Как признал спикер Командования Воздушных сил ВСУ, ночь на 14 мая стала самой тяжёлой для украинской противовоздушной обороны с начала специальной военной операции.

