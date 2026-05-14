«Кинжалы» с моря, «‎Герани» с неба: ВСУ заявили о самой масштабной атаке России за 4 года

Ночь на 14 мая стала самой тяжёлой для украинской противовоздушной обороны с начала специальной военной операции. ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по территории Незалежной, задействовав практически все виды вооружений, имеющихся в арсенале. Об этом сообщил на брифинге начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, атака была беспрецедентной по своему размаху — работали дроны-камикадзе «Герань-2», крылатые ракеты воздушного и морского базирования, гиперзвуковые «Кинжалы», а также баллистическое оружие. Целями стали объекты военной инфраструктуры и энергосистема.

Из-за серьёзных разрушений в Харькове, Киеве и Одесской области были введены экстренные отключения света. Ранее в сводках упоминалось, что только в приграничных областях (Харьковская, Сумская, Черниговская) работало до трёх десятков ударных групп БпЛА.

Украинские паблики пишут о «тотальном засилье вражеских целей» в небе. Официальных данных о потерях и количестве сбитых целей пока нет. Противник в панике дорисовывает маршруты ракет.

Ранее подпольщик Лебедев сообщил о ракетном ударе в завод для ремонта F-16 под Киевом. По предварительной информации, применялись ракеты «Искандер-М» и Х-101, сбивать которые пытались системы Patriot. В местных каналах утверждают, что часть ракет ПВО не достигла целей, но местные жители выкладывали видео взрывов.