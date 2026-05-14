Прошедшая ночь стала кошмаром для украинских формирований в Харьковской области. Российские войска провели массированную атаку с использованием беспилотников «Герань-2», нанеся удары по десяткам целей, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

В самом Харькове около восьми дронов поразили складские помещения с военным грузом, вызвав мощную вторичную детонацию. Также под прицел попали производственные цеха рядом с парком «Сокольники» — там, предположительно, собирали электронику для снарядов реактивных систем залпового огня.

Около шести беспилотников атаковали Богодухов. В результате ударов уничтожены ангары с артиллерией: по предварительным данным, поражены три орудия и одна самоходная установка.

Наиболее громкий эпизод произошёл в селе Хотомля. Четыре «Герани» поразили цель в фермерском хозяйстве «Шанс» (ангары использовались как временные склады) и на западе населённого пункта. По база отдыха, где размещались военнослужащие ВСУ, прилетело прямым попаданием. По сообщениям с мест, количество ликвидированных составляет более 50 военных. Это подразделение ВСУ прибыло для дальнейшей ротации на Волчанское направление. Там до сих пор разбирают завалы.

