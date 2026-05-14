Кличко сообщил о массированной атаке на Киев

В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне массированной атаки дронов и баллистических ракет. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Столица под массированной атакой врага. Оставайтесь в укрытиях!», — написал украинский градоначальник.

Кроме того, серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные власти сообщали об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам. Жители публикуют в сети видео с моментами взрывов и их последствиями.

Ранее сообщалось, что в Луцке на западе Украины беспилотник попал в здание СБУ. Также удар пришёлся по нефтебазе в Хмельницком — после атаки БПЛА на объекте начался пожар. Оба города считаются тыловыми, поэтому произошедшее привлекло особое внимание.