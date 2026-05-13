Здание СБУ в Луцке на западе Украины повреждено взрывом после атаки дрона
© Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy
Здание СБУ в Луцке на западе Украины получило повреждения после взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».
Характер повреждений и возможные последствия инцидента пока не уточняются. Официальных комментариев от местных властей на данный момент тоже не поступало.
Хмельницкий и Луцк оказались под ударами беспилотников «Герань-2», сообщает координатор подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.
Удары в Луцке и Хмельницком. Видео © Telegram / Захiд Головне, Реальный Хмельницкий
По предварительным данным, в Хмельницком одной из целей стала нефтебаза. После удара на объекте начался сильный пожар.
Особое внимание привлекает география атак. Хмельницкий и Луцк долгое время считались тыловыми районами, через которые проходили маршруты снабжения, размещались резервы и координировалась часть логистики.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские войска нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. По данным сводки, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 147 районах.
