Здание СБУ в Луцке на западе Украины повреждено взрывом после атаки дрона

Здание СБУ в Луцке на западе Украины получило повреждения после взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

Характер повреждений и возможные последствия инцидента пока не уточняются. Официальных комментариев от местных властей на данный момент тоже не поступало.

Хмельницкий и Луцк оказались под ударами беспилотников «Герань-2», сообщает координатор подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

Удары в Луцке и Хмельницком. Видео © Telegram / Захiд Головне, Реальный Хмельницкий

По предварительным данным, в Хмельницком одной из целей стала нефтебаза. После удара на объекте начался сильный пожар.

Особое внимание привлекает география атак. Хмельницкий и Луцк долгое время считались тыловыми районами, через которые проходили маршруты снабжения, размещались резервы и координировалась часть логистики.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские войска нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. По данным сводки, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 147 районах.