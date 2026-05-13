13 мая, 10:33

ВС РФ запустили 250 «Гераней» по складам БПЛА, ракет ПВО и снарядов на Украине

Беспилотники. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

По объектам на территории Украины наносятся массированные удары с применением беспилотников. Об этом сообщает SHOT. По информации канала, в атаке участвуют около 250 БПЛА «Герань-2».

Сообщается, что удары наносятся по складам с беспилотниками, ракетами ПВО, боеприпасами и другой военной инфраструктуре. Под ударом — Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области. Также сообщается об атаках по портовой инфраструктуре Одессы. Отдельно отмечается, что удары затронули регион, откуда ранее запускались беспилотники, упавшие в Латвии.

Украинские СМИ пишут о перебоях с электроснабжением сразу в нескольких регионах. Речь идёт о Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях, а также подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

По данным источников, в Главном управлении разведки Украины допускают, что комбинированная атака может продолжаться до трёх суток.

Ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки российские военные атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, работающие на нужды ВСУ. Авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 147 районах.

Александра Мышляева
