Новости СВО 13 мая: Огневой мешок для ВСУ в Рай-Александровке и Поддубном, 119-я бригада ТрО разбежалась, Киев нарушил перемирие 30 тысяч раз Оглавление Курская область 13 мая: 119-я бригада Теробороны бежит с позиций ДНР 13 мая: ВС РФ берут Рай-Александровку Карта СВО на 13 мая 2026 года Итоги перемирия: ВСУ открывали огонь свыше 30 тысяч раз У ВСУ дефицит ракет для Patriot из-за войны на Ближнем Востоке Коррупционный скандал на Украине: Зеленский на очереди Армия России после завершения перемирия начала штурм населённых пунктов у Славянска, ВСУ кидают на убой у Поддубного, Минобороны РФ отчиталось об итогах перемирия, соратники Зеленского в центре коррупционного скандала — дайджест Life.ru. 12 мая, 21:07 Армия России продолжила штурмовые действия после окончания перемирия. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Курская область 13 мая: 119-я бригада Теробороны бежит с позиций

На границе Курской области в Шосткинском районе Сумщины зафиксирована перестрелка. Военнослужащие ВС РФ в ней не участвовали. По информации группировки «Север», мобилизованные в 210-й штурмовой полк вступили в бой с неизвестными без опознавательных знаков.

В очередной раз ВСУ попытались форсировать реку Псёл в районе села Запселье. Те, кто это смог сделать, были атакованы FPV-дронами.

Из Рясного боевики 119-й бригады Территориальной обороны сбежали в близлежащие лесные массивы. Ещё один солдат этого подразделения отличился в Сумах. В ходе ссоры, возникшей на автовокзале, он пытался убить жителя областного центра отвёрткой. Уже по приезде полиции стало известно, что военные самовольно оставили часть.

ДНР 13 мая: ВС РФ берут Рай-Александровку

Армия России продолжила наступление на Славянск и Краматорск. Бои развернулись за Рай-Александровку. Этот населённый пункт находится на высоте.

— Основные бои сейчас идут за Рай-Александровку: южнее мы отбиваем контратаки противника на линии Фёдоровка Вторая – Никифоровка. Севернее, освободив село Кривая Лука, подошли ещё ближе к этому крупному посёлку, расположенному в 10 километрах к востоку от Славянска, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

По данным канала «Рыбарь», Киев не собирается отдавать Славянск и Краматорск без боя. Хотя у Украины на столе есть предложение, согласно которому ВСУ уходят из Донбасса и после этого может быть заключено мирное соглашение. Сейчас до этих городов уже долетают БПЛА, поэтому возводятся антидроновые туннели.

— Влияние оказывают и удары по коммуникациям, в том числе по трассам в 15–20 км от агломерации. Это затрудняет подвоз личного состава и боекомплекта, да и в принципе перемещение туда-обратно. В результате враг вынужден сокращать число пехоты в городах и даже выводить командные пункты далее на запад, — говорится в публикации «Рыбаря».

На границе ДНР и Днепропетровской области бои идут в районе Поддубного. Здесь ВСУ пытаются наступать на село Комар. Военный аналитик Анатолий Радов охарактеризовал действия противника: «Как зомби продолжают лезть». По его информации, боевиков ликвидируют.

Карта СВО на 13 мая 2026 года

Карта СВО на 13 мая 2026 года. ВС РФ заняли новые позиции у Рай-Александровки. Фото © Telegram / DIVGEN Карта СВО

Итоги перемирия: ВСУ открывали огонь свыше 30 тысяч раз

По данным Министерства обороны Российской Федерации, во время перемирия, продлившегося с 8 по 11 мая 2026 года включительно, Украина нарушила режим прекращения огня 30 383 раза. За это время противник пытался начинать атаки, проводил обстрелы систем РСЗО, артиллерийских орудий и миномётов, фиксировались удары БПЛА.

— Вооружённые силы Российской Федерации зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и миномётов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов, — отметили в оборонном ведомстве.

На этом перемирие закончилось. Стороны не договорились продолжить его. В МО РФ заявили, что ВС РФ вновь приступили к проведению специальной военной операции.

Расчёты ТОС-2 из состава 58-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили опорные пункты ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

У ВСУ дефицит ракет для Patriot из-за войны на Ближнем Востоке

The Washington Post сообщает, что у Украины заканчиваются ракеты-перехватчики PAC-3 для систем ПВО Patriot. Источники издания подтвердили, что президент США Дональд Трамп просил европейцев передать Киеву необходимое из своих запасов, но в ЕС отказались это сделать из-за желания сохранить собственную обороноспособность.

— Пожалуйста, проверьте свои запасы. Нам нужно больше PAC-2 и PAC-3, чтобы сформировать арсенал на будущую зиму, — просил в апреле министр обороны Украины Михаил Фёдоров.

В Европе признают, что на поставки вооружения на Украину повлияла война на Ближнем Востоке. США и союзники были вынуждены активно использовать системы Patriot против целей, летящих из Ирана.

Коррупционный скандал на Украине: Зеленский на очереди

Глава киевского режима Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич получили подозрения от Национального антикоррупционного бюро Украины. Правоохранители считают, что они замешаны в отмывании 460 миллионов гривен. За эти деньги строились дома в Киевской области.

Опубликованы записи прослушки фигурантов. На них фигурирует некто R1. Это может быть Владимир Зеленский. Пока он вне поля зрения НАБУ.

— Не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования, — заявил глава НАБУ Семён Кривонос.

У Ермака же есть шанс остаться на свободе. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины просит арестовать его, но с возможностью внесения залога 180 миллионов гривен. В ходе следствия стало известно также ещё об одном необычном факте из работы Ермака. По данным САП, перед важными назначениями он советовался с гадалкой.

Авторы Даниил Черных