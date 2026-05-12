Вова на нервах: в чём обвиняют Ермака и где в коррупционных схемах Зеленский Оглавление Ермаку грозит 12 лет тюрьмы Коррупция на Украине: «Династия» и кумовство Комплекс «Династия»: логово коррупционеров Зеленский обещал не назначать кумов Чего боятся украинцы: коррупция или Россия Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Куда уходили деньги европейских налогоплательщиков и где в коррупционной цепочке Владимир Зеленский — в материале Life.ru.

Публикации записей разговоров окружения Владимира Зеленского показали коррупционные схемы, в которых замешаны элиты Украины, в том числе экс-глава Офиса президента Андрей Ермак. Он уже задержан. Большая стройка сгубила чиновника, хотя в ней замешаны и другие соратники руководителя Украины.

Ермаку грозит 12 лет тюрьмы

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) занялись бывшим главой офиса президента Андреем Ермаком.

— НАБУ и САП раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен в элитном строительстве под Киевом. Обвинение предъявлено одному из её участников — бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского, — сообщили в правоохранительных органах Украины.

После получения подозрения от НАБУ Андрей Ермак пытался кому-то дозвониться. Видео © Telegram / Военный Осведомитель

Ермаку предъявлено обвинение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём организованной группой или в особо крупных размерах». Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Свою вину бывший руководитель офиса Зеленского отрицает.

— У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, — прокомментировал Ермак процессуальные действия в отношении него.

Одновременно с этим часть центра Киева была перекрыта силовиками. В городе начали распространяться слухи о возможном государственном перевороте.

— Тем временем Банковая и смежные улицы полностью перекрыты. Здесь десятки автобусов и куча людей в форме, — рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Как раз на Банковой находится Офис президента Украины. Людей в форме заметили и в других районах столицы Украины. Их интересовала собственность Ермака.

— Действия НАБУ проводятся на Шелковичной. Учитывая, что зашли в подъезд, где находится квартира Ермака, то выглядит так, что у него дом, — сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Коррупция на Украине: «Династия» и кумовство

В прошлом году детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вскрыли масштабную коррупционную сеть, связанную с окружением Владимира Зеленского. Операция получила название «Мидас».

Основными доказательствами стали позже опубликованные записи разговоров, на которых фигурируют Андрей Ермак, бизнесмен Тимур Миндич, на тот момент действующий министр энергетики Украины Герман Галущенко, уже бывший вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Украины Алексей Чернышов, экс-министр обороны Рустем Умеров, член Национальной комиссии по вопросам энергетики Сергей Пушкарь. Многие из них лишились своих должностей и оказались на скамье подсудимых.





Кроме того, в записях фигурирует некто Вова, которому нужно звонить, чтобы решать проблемы. Есть версия, что речь идёт о Владимире Зеленском. Примечательно, что встречи министров с главой украинского государства мог организовать Тимур Миндич, не имеющий официальной должности в структурах власти.

Из ещё одной публикации прослушки стало известно о строительстве элитного жилья в Киевской области.

Комплекс «Династия»: логово коррупционеров

На берегах Днепра, всего в 25 километрах от центра Киева, расположен посёлок Козин. Первое упоминание о нём относится к 1000 году. Археологи обнаружили здесь древнее городище, которое могло быть форпостом для охраны южных рубежей столицы Древнерусского княжества.

Сегодня Козин получил известность благодаря элитному комплексу «Династия». Здесь строятся резиденции Андрея Ермака, Алексея Чернышова, Тимура Миндича и, возможно, Владимира Зеленского. Также предусмотрен общий дом с зоной SPA и бассейном.

Андрей Ермак зашифрован под псевдонимом R2, но есть ещё и R1. Ермак и Миндич называют этого человека «Вовой», «Шефом» и «Первым». Они же говорят о необходимости ускорить строительство, так как «Первый» нервничает.

Андрей Ермак в должности главы Офиса президента Украины регулярно представлял государство на международных переговорах. Фото © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Проблема в том, что Владимир Зеленский, или R1, не могут получить подозрение от НАБУ и САП. Президент Украины, коим Зеленский себя провозгласил, обладает иммунитетом.

«Династию» строят с участием ООО «BLOOM Development». Долю в этой компании имела супруга бывшего министра национального единства Светлана Чернышова. Формально в 2023 году она вышла из фирмы, а её доля была передана Лилии Лысенко — давнему бизнес-партнёру семьи Чернышовых.

В связи с последними событиями на землю и недостроенный дом, связанный с Андреем Ермаком, наложен арест.

Зеленский обещал не назначать кумов

Светлана Чернышова родилась 3 декабря 1975 года. В этот день, но уже в 2024 году, Денис Чернышов получает от Владимира Зеленского должность министра национального единства Украины. Выглядит это как подарок. Такого ведомства в украинском правительстве не было. Его создали из Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В 2025 году Миннацединства объединили с Министерством социальной политики Украины.

Почему такой подарок? Дело в том, что первая леди Украины Елена Зеленская является крёстной матерью дочери Чернышовых. И тут нельзя не сказать, что крёстным отцом является Андрей Ермак.

— Ни одного кума или армейского друга я не буду назначать. И не назначил, — сказал Зеленский в мае 2020 года.

Кстати, тот же Ермак возглавил офис президента в феврале 2020 года.

Алексей Чернышов. Фото © Wikipedia / Vladyslava Smolinska

Чего боятся украинцы: коррупция или Россия

Апрельский опрос Киевского международного института социологии показал, что 54% опрошенных украинцев в 2026 году считают коррупцию большей угрозой для Украины, чем боевые действия.

Только 39% уверены, что вооружённый конфликт с Россией — угроза для государства. Примечательно, что в мае цифра снизилась до 36%.

Одновременно с этим стало известно, что 58% украинцев доверяют Владимиру Зеленскому как главе государства, при этом у 36% опрошенных обратное отношение к нему. Сейчас, вероятно, доверие к Зеленскому будет подорвано ещё больше.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

