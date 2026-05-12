Сводка СВО 12 мая: Киев 24 тысячи раз нарушил перемирие, ВС РФ сорвали форсирование реки Псёл, зачистка Миропольского, бегство ВСУ под Липцами Оглавление 23 802 нарушения перемирия со стороны Киева Сумская область 12 мая: разгром ВСУ при форсировании реки Псёл Харьковская область 12 мая: позывные ООН и «Красный Крест» для ВСУ ДНР 12 мая: потери ВСУ в районах Торецка и Родинского Карта СВО на 12 мая 2026 года Переговоры России и Украины: заявление Буданова* и позиция ЕС от Каллас НЛО над Украиной: ВСУ ищут «российский след» Венгрия: не будет оружия и денег для Украины Армия России уничтожает ВСУ в районах Новоалександровки и Родинского (ДНР), провал контратаки под Волчанском, Зеленский готов к диалогу, Будапешт блокирует помощь Украине — дайджест Life.ru. 11 мая, 21:07

23 802 нарушения перемирия со стороны Киева

За время действия перемирия с 8 по 11 мая 2026 года ВСУ нарушили режим прекращения огня 23 802 раза. Большая часть случаев — 6905 раз — пришлась на использование беспилотников.

Ещё 767 раз украинские боевики атаковали позиции Армии России из артиллерии. Сухопутных атак было разительно меньше за этот период — 12.

Кроме того, противник продолжал пытаться атаковать гражданские объекты.

— Вооружённые силы Российской Федерации зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и миномётов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов, — констатировали в Минобороны России.

Сумская область 12 мая: разгром ВСУ при форсировании реки Псёл

ВСУ неоднократно нарушали режим прекращения огня в Сумском районе области. В окрестностях Заплесья штурмовая группа противника под прикрытием дронов пыталась форсировать реку Псёл.

Манёвр сорвали бойцы группировки «Север». Несколько украинских боевиков утащило на дно из-за бронежилетов и тяжёлого снаряжения, остальные сбежали обратно на свои позиции.

В Краснопольском районе противник также пытался атаковать позиции ВС РФ в окрестностях Миропольского. Сначала ВСУ провели артиллерийскую подготовку, а затем отправили пехоту штурмовать позиции.

— В результате стрелкового боя большая часть украинских солдат уничтожена, один вражеский солдат взят в плен, — сообщили в группировке «Север».

Харьковская область 12 мая: позывные ООН и «Красный Крест» для ВСУ

На севере области — в районе Казачьей Лопани — были замечены два автомобиля. На них были опознавательные знаки ООН и Красного Креста.

— Высока вероятность, что противник осуществлял подвоз материальных средств и рассчитывал спровоцировать «северян» на нанесение огневого поражения, — пишут авторы канала «Северный ветер».

На Волчанском участке киевское командование готовит позиции вдоль трассы между Старым Салтовом и Великим Бурлуком. Бойцы группировки «Север» сорвали контратаку ВСУ на Липцовском направлении. Противник спешно сбежал на свои позиции после ударов ВС РФ.

ДНР 12 мая: потери ВСУ в районах Торецка и Родинского

Солдаты группировки «Центр» отразили девять атак ВСУ в ДНР. Сорвано продвижение украинских боевиков в районах Торецкого, Торского, Кучерова Яра, Кутузовки, Ленино, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского и Новоалександровки.

— Потери украинских вооружённых формирований составили более 305 военнослужащих, шесть бронемашин, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия, — сообщили в Минобороны РФ.

Карта СВО на 12 мая 2026 года. Армия России сохраняет присутствие в Харьковской области.

Переговоры России и Украины: заявление Буданова* и позиция ЕС от Каллас

Владимир Зеленский готов к разговору с Путиным о прекращении конфликта. Но с условием — если Россия готова к серьёзному диалогу, заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*.

В свою очередь, Евросоюз намерен обсудить возможные переговоры с Кремлём. Сначала бюрократы поговорят между собой, согласуют общую позицию, а потом уже будут поднимать вопросы безопасности и возможных уступок со стороны Москвы.

— Именно поэтому мы организовали встречу с министрами иностранных дел, на которой обсудим предложения, которые я представила для решения проблем, которые у нас есть, — сказала зампредседателя Еврокомиссии Кая Каллас.

НЛО над Украиной: ВСУ ищут «российский след»

На Украине изучают неопознанные летающие объекты. Особенно в эту тему ударились после начала конфликта с Россией. Обычно тема НЛО интересует только уфологов и сторонников заговора. Но лучшие умы Украины ищут в этом «русский след».

— С началом военного конфликта исследование НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской. В ВСУ даже появился специальный объёмный документ на эту тему, — написал в соцсетях советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов.

Венгрия: не будет оружия и денег для Украины

Венгрия не будет отправлять на Украину вооружение. То же самое касается и солдат, заявила кандидат на пост главы МИД государства Анита Орбан. Также, по её словам, Венгрия не станет участвовать в выдаче европейского кредита в 90 миллиардов евро Киеву.

Кроме того, Будапешт поставил Киеву условие по вступлению в ЕС. Вопрос интеграции будет обсуждаться на основании заслуг. Сейчас украинское руководство ищет ускоренный вариант вступления в Европейский союз.

*Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Авторы Артём Артёмов