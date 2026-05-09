Дед Пашиняна служил вермахту, а деды Кравчука и Зеленского гнали фрицев до Берлина: а кто внуки?
Оглавление
В предверии Дня Победы Life.ru вспоминает боевой путь мужчин из семей Владимира Зеленского, Леонида Кравчука, которые, в отличие от внуков, были настоящими героями. Чего нельзя сказать о деде Николы Пашиняна, выбравшего путь предателя.
Леонид Кравчук: сын красноармейца, носивший еду бандеровцам
В истории Незалежной как минимум один её президент, Леонид Кравчук, если верить многочисленным источникам в украинских СМИ ещё 90-х, якобы хвастался, как в детстве, во время и после Великой Отечественной, носил из села продукты сидящим в лесах бандеровцам. Леонид Макарович лично застал войну, он родился в 1934 году.
За свою жизнь он многократно «перекрашивался»: в советское время стал первым секретарём ЦК Компартии УССР, а после него — ярым националистом, заявлявшим, что именно украинцы стали «могильщиками СССР». Несмотря на короткий период, когда он переметнулся в, казалось бы, «пророссийскую» партию Виктора Януковича, под конец жизни снова стал в неуспехах Украины обвинять Россию и её граждан.
Однако даже «хитрый лис» (прозвище, которое дали Кравчуку на Украине за неоднократную смену политических взглядов) по уровню русофобии и поклонничества перед Западом даже близко не стоит с нынешним главой киевского режима Владимиром Зеленским. Всё, что их объединяет, — это предки, воевавшие за родину с нацистами. Известно, что отец Кравчука сражался в рядах Красной армии, где пропал без вести.
Как Зеленский предал своего деда-героя
Скорее всего, в учебниках по истории в будущем Зеленский будет представлен как безжалостный палач украинского народа, отправлявший в мясорубку миллионы соотечественников ради сохранения себя во власти. Некогда не вылезавший из Москвы, «сделавший» в России свои миллиарды актёр, как некогда его предшественник Кравчук, «перекрасился» и теперь грозит стереть Россию с карты мира с помощью западных «союзников».
Если бы мёртвые и вправду могли видеть, дед нынешнего президента «вертелся бы в гробу». Сегодня Владимир Александрович ни полусловом не вспоминает дошедшего до самого Берлина лейтенанта Семёна Ивановича.
О боевом пути красноармейца сейчас знают разве что в российских госархивах, ведь подвиг деда-антифашиста бросает жирную тень на деятельность внука-бандеровца.
Согласно данным базы «Память народа», Семён Иванович Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году. Во время Второй мировой войны был командиром миномётного взвода, потом — командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.
«Товарищ Зеленский Семён Иванович в боях с 23 января по 9 февраля 44-го года своим миномётным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулемётов и трёх ручных пулемётов <…> рассеяно и уничтожено до роты пехоты <…> 1 февраля за селом Александровка <…> уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. <…> Отбил четыре атаки и занял трофейный склад", — написано в наградном листе героя.
Там же сказано о том, как дед президента Незалежной проявил смекалку, отправив своих бойцов занять подбитый на поле боя танк, который те использовали как импровизированный дот, пулемётным огнём из него расстреливая врага.
Два деда-героя и один внук-предатель
Главком Зеленского — Александр Сырский — дважды предатель. Первое предательство — по отношению к родине. Сырский — выходец из России, уроженец Владимирской области. Здесь до сих пор живут его родители, которые ещё с 2014 года стараются не смотреть в глаза знакомым.
Однажды Сырский предпочёл карьеру родине, уехал на Украину, там остался и стал служить отнюдь не народной власти. Именно он в звании генерал-майора ВСУ командовал 72-й механизированной бригадой, которая ворвалась на улицы не поддержавшего переворот Мариуполя в марте 2014 года. Его подчинённые сносили установленные в городе баррикады, расстреливали и жгли не согласных с киевским переворотом.
Второе предательство Сырского — предательство памяти предков. Оба деда главкома доблестно защищали страну от нацистских орд с Запада. Один из них (по линии отца) — Прокопий Семёнович Сырский — старший сержант, кавалер ордена Красной Звезды и двух медалей «За отвагу».
В архивах сохранился приказ о награждении бойца одной из медалей. Согласно тексту, разведчика отметили за то, что 23–25 декабря 1942 года при наступлении на деревни Вязовка и Ольховец смог обнаружить немецкие укреплённые огневые точки, которые благодаря бдительности бойца были вовремя уничтожены.
Второй дед (по линии матери) — Иван Андреевич Куликов — пропал без вести. Семья безуспешно пыталась найти его и до последнего верила, что герой найдётся. И лишь в 1945 году родню навестил сослуживец Ивана, который рассказал, что красноармеец погиб ещё в 1941-м — он пожертвовал своей жизнью, спасая боевых товарищей, попавших в немецкую засаду.
Прикрывая отход группы, он был ранен и попросил оставить ему патроны и гранату, чтобы задержать преследователей. Уходившие с места засады бойцы напряжённо слушали выстрелы, а когда они стихли, раздался взрыв.
Теперь его внук — Александр Сырский — командует немецкими танками, приехавшими в украинские степи возрождать нацизм. Командует, правда, так себе: в украинских соцсетях главкома называют генералом 200 и мясником из-за огромных потерь в личном составе ВСУ, а также масштабных поражений украинской армии под его руководством.
Никол Пашинян: внук гитлеровского легионера
В 2018 году на волне очередной «оранжевой революции» к власти в Армении пришёл Никол Пашинян. Стоит подчеркнуть, что без триумфа — местный парламент его утвердил лишь со второй попытки. И, похоже, не зря.
Политика нового премьера оказалась резко прозападной. Она уже привела к потере исторических армянских территорий в результате недавней войны и грозит потерей государственного суверенитета уже в ближайшем будущем.
Буквально на днях Армения стала принимающей стороной так называемого «саммита» Европейского политического сообщества. Там Пашинян принимал Зеленского, говорил с ним на английском, а не на русском языке и позволил тому угрожать России бомбардировкой в праздник 9 Мая.
Ничего удивительного, если учитывать, что Никол Пашинян — внук гитлеровского пособника, солдата Армянского легиона вермахта. Он даже носит имя своего «героического» деда — Николая Пашиняна.
Это позорное родство вскрылось недавно, и Пашинян-младший сам дал повод его установить. Похоже, желание понравиться части армянского и, возможно, российского общества заставило премьера Армении опубликовать пост в День Победы. В нём Пашинян опубликовал снимок деда и подписал его: «Никол Пашинян, 1913–1943 годы. Служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии. Вечная память павшим за Родину».
После этого быстро выяснилось, что Николай Вартанович Пашинян, родившийся 23 декабря 1913 года в селе Енукаван Иджеванского района Армении, являлся военнослужащим Армянского легиона 814-го армянского пехотного батальона, был убит выстрелом в живот 29 сентября 1943 года и похоронен на немецком военном кладбище города Звягеля — так на своих картах немцы обозначали находящийся на Украине Новоград-Волынский.
Европа: сплошные потомки нацистов
Учитывая современные реалии, быть потомком нацистов сейчас в Европе уже почти почётно. Можно вспомнить лишь несколько имён, которые расставляют всё на свои места и дают понять, куда «катится мир». Канцлер Германии Фридрих Мерц, бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок, действующий премьер-министр Польши Дональд Туск, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас — все они потомки нацистов и их приспешников.
Пашинян может гордиться, что попал в такую «хорошую» компанию, а вот Зеленскому, похоже, приходится стараться, чтобы «затереть» своего деда, как неудобную деталь своей биографии.