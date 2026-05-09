Дед Пашиняна служил вермахту, а деды Кравчука и Зеленского гнали фрицев до Берлина: а кто внуки? Оглавление Леонид Кравчук: сын красноармейца, носивший еду бандеровцам Как Зеленский предал своего деда-героя Два деда-героя и один внук-предатель Никол Пашинян: внук гитлеровского легионера Европа: сплошные потомки нацистов В предверии Дня Победы Life.ru вспоминает боевой путь мужчин из семей Владимира Зеленского, Леонида Кравчука, которые, в отличие от внуков, были настоящими героями. Чего нельзя сказать о деде Николы Пашиняна, выбравшего путь предателя. 8 мая, 21:20 Дед воевал за Родину, а внук продал её НАТО: позорная судьба Зеленского, Пашиняна и Кравчука. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin, Alexandros Michailidis © ТАСС / Марк Редькин, Зураб Джавахадзе

Леонид Кравчук: сын красноармейца, носивший еду бандеровцам

Экс-президент Украины Леонид Кравчук. Фото © ТАСС / Александр Сенцов

В истории Незалежной как минимум один её президент, Леонид Кравчук, если верить многочисленным источникам в украинских СМИ ещё 90-х, якобы хвастался, как в детстве, во время и после Великой Отечественной, носил из села продукты сидящим в лесах бандеровцам. Леонид Макарович лично застал войну, он родился в 1934 году.

За свою жизнь он многократно «перекрашивался»: в советское время стал первым секретарём ЦК Компартии УССР, а после него — ярым националистом, заявлявшим, что именно украинцы стали «могильщиками СССР». Несмотря на короткий период, когда он переметнулся в, казалось бы, «пророссийскую» партию Виктора Януковича, под конец жизни снова стал в неуспехах Украины обвинять Россию и её граждан.

Однако даже «хитрый лис» (прозвище, которое дали Кравчуку на Украине за неоднократную смену политических взглядов) по уровню русофобии и поклонничества перед Западом даже близко не стоит с нынешним главой киевского режима Владимиром Зеленским. Всё, что их объединяет, — это предки, воевавшие за родину с нацистами. Известно, что отец Кравчука сражался в рядах Красной армии, где пропал без вести.

Как Зеленский предал своего деда-героя

Глава киевского режима Владимир Зеленский забыл историю своего деда-героя. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Скорее всего, в учебниках по истории в будущем Зеленский будет представлен как безжалостный палач украинского народа, отправлявший в мясорубку миллионы соотечественников ради сохранения себя во власти. Некогда не вылезавший из Москвы, «сделавший» в России свои миллиарды актёр, как некогда его предшественник Кравчук, «перекрасился» и теперь грозит стереть Россию с карты мира с помощью западных «союзников».

Если бы мёртвые и вправду могли видеть, дед нынешнего президента «вертелся бы в гробу». Сегодня Владимир Александрович ни полусловом не вспоминает дошедшего до самого Берлина лейтенанта Семёна Ивановича.

О боевом пути красноармейца сейчас знают разве что в российских госархивах, ведь подвиг деда-антифашиста бросает жирную тень на деятельность внука-бандеровца.

Согласно данным базы «Память народа», Семён Иванович Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году. Во время Второй мировой войны был командиром миномётного взвода, потом — командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.

«Товарищ Зеленский Семён Иванович в боях с 23 января по 9 февраля 44-го года своим миномётным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулемётов и трёх ручных пулемётов <…> рассеяно и уничтожено до роты пехоты <…> 1 февраля за селом Александровка <…> уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. <…> Отбил четыре атаки и занял трофейный склад", — написано в наградном листе героя.

Там же сказано о том, как дед президента Незалежной проявил смекалку, отправив своих бойцов занять подбитый на поле боя танк, который те использовали как импровизированный дот, пулемётным огнём из него расстреливая врага.

Главком ВСУ Александр Сырский — дважды предатель. Фото © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

Главком Зеленского — Александр Сырский — дважды предатель. Первое предательство — по отношению к родине. Сырский — выходец из России, уроженец Владимирской области. Здесь до сих пор живут его родители, которые ещё с 2014 года стараются не смотреть в глаза знакомым.

Однажды Сырский предпочёл карьеру родине, уехал на Украину, там остался и стал служить отнюдь не народной власти. Именно он в звании генерал-майора ВСУ командовал 72-й механизированной бригадой, которая ворвалась на улицы не поддержавшего переворот Мариуполя в марте 2014 года. Его подчинённые сносили установленные в городе баррикады, расстреливали и жгли не согласных с киевским переворотом.

Второе предательство Сырского — предательство памяти предков. Оба деда главкома доблестно защищали страну от нацистских орд с Запада. Один из них (по линии отца) — Прокопий Семёнович Сырский — старший сержант, кавалер ордена Красной Звезды и двух медалей «За отвагу».

В архивах сохранился приказ о награждении бойца одной из медалей. Согласно тексту, разведчика отметили за то, что 23–25 декабря 1942 года при наступлении на деревни Вязовка и Ольховец смог обнаружить немецкие укреплённые огневые точки, которые благодаря бдительности бойца были вовремя уничтожены.

Второй дед (по линии матери) — Иван Андреевич Куликов — пропал без вести. Семья безуспешно пыталась найти его и до последнего верила, что герой найдётся. И лишь в 1945 году родню навестил сослуживец Ивана, который рассказал, что красноармеец погиб ещё в 1941-м — он пожертвовал своей жизнью, спасая боевых товарищей, попавших в немецкую засаду.

Прикрывая отход группы, он был ранен и попросил оставить ему патроны и гранату, чтобы задержать преследователей. Уходившие с места засады бойцы напряжённо слушали выстрелы, а когда они стихли, раздался взрыв.

Теперь его внук — Александр Сырский — командует немецкими танками, приехавшими в украинские степи возрождать нацизм. Командует, правда, так себе: в украинских соцсетях главкома называют генералом 200 и мясником из-за огромных потерь в личном составе ВСУ, а также масштабных поражений украинской армии под его руководством.

Никол Пашинян: внук гитлеровского легионера

Премьер Армении Никол Пашинян. ПремФото © РИА Новости / Софья Сандурская

В 2018 году на волне очередной «оранжевой революции» к власти в Армении пришёл Никол Пашинян. Стоит подчеркнуть, что без триумфа — местный парламент его утвердил лишь со второй попытки. И, похоже, не зря.

Политика нового премьера оказалась резко прозападной. Она уже привела к потере исторических армянских территорий в результате недавней войны и грозит потерей государственного суверенитета уже в ближайшем будущем.

Буквально на днях Армения стала принимающей стороной так называемого «саммита» Европейского политического сообщества. Там Пашинян принимал Зеленского, говорил с ним на английском, а не на русском языке и позволил тому угрожать России бомбардировкой в праздник 9 Мая.

Ничего удивительного, если учитывать, что Никол Пашинян — внук гитлеровского пособника, солдата Армянского легиона вермахта. Он даже носит имя своего «героического» деда — Николая Пашиняна.

Это позорное родство вскрылось недавно, и Пашинян-младший сам дал повод его установить. Похоже, желание понравиться части армянского и, возможно, российского общества заставило премьера Армении опубликовать пост в День Победы. В нём Пашинян опубликовал снимок деда и подписал его: «Никол Пашинян, 1913–1943 годы. Служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии. Вечная память павшим за Родину».

После этого быстро выяснилось, что Николай Вартанович Пашинян, родившийся 23 декабря 1913 года в селе Енукаван Иджеванского района Армении, являлся военнослужащим Армянского легиона 814-го армянского пехотного батальона, был убит выстрелом в живот 29 сентября 1943 года и похоронен на немецком военном кладбище города Звягеля — так на своих картах немцы обозначали находящийся на Украине Новоград-Волынский.

Европа: сплошные потомки нацистов

Учитывая современные реалии, быть потомком нацистов сейчас в Европе уже почти почётно. Можно вспомнить лишь несколько имён, которые расставляют всё на свои места и дают понять, куда «катится мир». Канцлер Германии Фридрих Мерц, бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок, действующий премьер-министр Польши Дональд Туск, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас — все они потомки нацистов и их приспешников.

Пашинян может гордиться, что попал в такую «хорошую» компанию, а вот Зеленскому, похоже, приходится стараться, чтобы «затереть» своего деда, как неудобную деталь своей биографии.

Авторы Евгений Кузнецов