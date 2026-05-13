ВС России нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре ВСУ

За минувшие сутки ВС РФ атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны. Всего оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетчики и артиллерия нанесли удары в 147 районах.

«Нанесено поражение <...> местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников», — добавили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожено 572 беспилотника, а также ракета «Нептун» и заряды для американской РСЗО HIMARS.