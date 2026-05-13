За сутки российские системы ПВО сбили 572 беспилотника и ракету «Нептун»
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 572 украинских беспилотника самолётного типа, сообщило Минобороны. Также уничтожена управляемая ракета большой дальности «Нептун».
«Сбиты три управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — добавили в военном ведомстве.
Ранее министр иностранных дел Украины раскрыл стоимость одного дня конфликта для бюджета республики. По словам Андрея Сибиги, он обходится примерно в 450 миллионов долларов.
