13 мая, 07:52

На Украине раскрыли космическую цену одного дня боевых действий

Глава МИД Сибига: Один день боевых действий стоит примерно 450 млн долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov

Один день военных действий обходится Украине в 450 миллионов долларов. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, чьи слова приводит издание «Страна.ua».

«Один день войны стоит примерно 450 миллионов долларов», — сказал дипломат.

Журналисты подсчитали: если умножить эту сумму на количество дней с начала конфликта, получится около 693 миллиардов долларов.

ВСУ перебросили под Запорожье подразделения ГУР и Нацгвардии

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пытался купить у боснийских мусульман оружие на 400 миллионов долларов. Он сам признавался, что Украина уже заплатила задаток, но сделка в итоге не состоялась. Всё из-за того, что сербы, которые живут в Республике Сербской (это часть Боснии и Герцеговины), заблокировали любые официальные поставки оружия в Киев. Теперь, даже если какое-то вооружение из Боснии всё же попадёт на Украину, это будет только нелегально.

Наталья Афонина
