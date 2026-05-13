На Украине раскрыли космическую цену одного дня боевых действий
Один день военных действий обходится Украине в 450 миллионов долларов. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, чьи слова приводит издание «Страна.ua».
«Один день войны стоит примерно 450 миллионов долларов», — сказал дипломат.
Журналисты подсчитали: если умножить эту сумму на количество дней с начала конфликта, получится около 693 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пытался купить у боснийских мусульман оружие на 400 миллионов долларов. Он сам признавался, что Украина уже заплатила задаток, но сделка в итоге не состоялась. Всё из-за того, что сербы, которые живут в Республике Сербской (это часть Боснии и Герцеговины), заблокировали любые официальные поставки оружия в Киев. Теперь, даже если какое-то вооружение из Боснии всё же попадёт на Украину, это будет только нелегально.
