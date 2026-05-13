Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили под Запорожье подразделения Главного управления разведки Украины и Нацгвардии в виде пехоты и операторов дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

«Под Запорожье противник перебросил три подразделения ГУР и два сводных подразделения Нацгвардии», — уточнили в силовых структурах.

Ранее в Генштабе Испании сообщили о том, что с 2022 года в стране прошли подготовку более 9 тысяч украинских военнослужащих в рамках миссии Евросоюза по военной помощи Украине. Согласно ведомству, ЕС провёл более 230 учебных модулей по примерно 40 различным специальностям.