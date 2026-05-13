12 мая, 22:31

Более 9 тысяч украинских военных прошли обучение в Испании

С 2022 года в Испании прошли подготовку более 9 тысяч украинских военнослужащих в рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине. Эти данные привёл Генеральный штаб обороны Испании.

«Более 9 000 украинских военнослужащих прошли обучение в Испании! Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине с 2022 года провела более 230 учебных модулей по примерно 40 различным специальностям», — говорится в заявлении.

В Генштабе также подчеркнули, что этот факт подтверждает «неизменную приверженность» Испании и Евросоюза поддержке обороноспособности Украины.

А ранее стало известно, что сразу несколько европейских стран отказались передать Украине боеприпасы для зенитных комплексов Patriot из-за собственных оборонных нужд. Администрация США призывала европейские страны передать Киеву свои запасы ракет для систем Patriot. Но некоторые государства отказались, опасаясь, что это ослабит их противовоздушную оборону. Между тем у ВСУ почти закончились ракеты PAC-3 для этих комплексов.

Тимур Хингеев
