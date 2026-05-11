Европа придержала ракеты Patriot для себя: У ВСУ закончились боеприпасы для ПВО

Сразу несколько европейских стран отказались передать Украине боеприпасы для зенитных комплексов Patriot из-за собственных оборонных нужд. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, ранее администрация американского лидера Дональда Трампа пыталась убедить ряд государств Европы отправить Киеву свои запасы ракет для Patriot. Однако часть стран отказалась, опасаясь, что такая поставка ослабит их собственную противовоздушную оборону.

В материале также говорится, что у ВСУ почти полностью закончились ракеты PAC-3 для этих систем. При этом оборудование, которое Украина получает в рамках инициативы PURL, не оправдывает завышенных ожиданий Киева, отмечает газета.

Ранее Life.ru писал, что в Европе опасаются масштабной контрабанды оружия с Украины после завершения боевых действий. Об этом предупреждал заместитель исполнительного директора пограничного агентства ЕС Frontex Ларс Гердес в интервью телеканалу Welt. По его словам, риск особенно вырастет после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Гердес отмечал, что на Украине может остаться огромное количество оружия, боеприпасов и взрывчатки. При этом многие люди лишатся источников дохода и могут включиться в нелегальную торговлю.