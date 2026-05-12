Добровольное оставление позиций на землях Донецкой Народной Республики является абсолютно недопустимым решением. Об этом в разговоре с изданием «Украинская правда» заявил Андрей Ильенко — экс-депутат Верховной Рады, а ныне военнослужащий Национальной гвардии Украины, входящий в состав бригады «Рубеж».

В интервью он подчеркнул, что добровольная сдача территорий способна кардинально усугубить обстановку на фронте, назвав такой шаг неприемлемым безумием и настоящим самоубийством.

Со слов Ильенко, Киеву необходимо во что бы то ни стало удерживать прежние позиции на линии боевого соприкосновения.

В 00:00 12 мая завершилось перемирие, объявленное в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. За это время все группировки Армии России в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня, однако в ответ на нарушения с украинской стороны российские войска действовали зеркально.