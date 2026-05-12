Истёк срок перемирия, объявленного ко Дню Победы

Перемирие, объявленное в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, завершилось. 7 мая в Минобороны РФ сообщили, что российский лидер Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в честь Дня Победы. Позже при посредничестве США согласовали перемирие с 9 по 11 мая и обмен пленными «1000 на 1000».

Как сообщили в российском военном ведомстве, в период перемирия все группировки Армии России в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. Однако в ответ на нарушения с украинской стороны российские войска действовали зеркально. В Минобороны отметили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в различных регионах России. Всего на 11 мая, по данным Минобороны РФ, было зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной.

Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю ликвидировали в небе не менее 3556 вражеских аппаратов. Пиковые значения пришлись на 6 и 8 мая. В эти сутки удалось перехватить 605 и 749 целей соответственно. Основной удар пришёлся по регионам, расположенным в европейской части РФ.