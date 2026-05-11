Российские средства ПВО за неделю сбили 3556 украинских дронов над регионами РФ

Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю ликвидировали в небе не менее 3556 вражеских аппаратов. Такие цифры следуют из сводок Министерства обороны РФ.

Пиковые значения пришлись на 6 и 8 мая. В эти сутки удалось перехватить 605 и 749 целей соответственно. Основной удар пришёлся по регионам, расположенным в европейской части РФ, пишет РИА «Новости».

Предыдущий семидневный отрезок, с 27 апреля по 3 мая, также выдался напряжённым. Тогда силы защиты уничтожили как минимум 2622 летательных аппарата ВСУ. Нынешний показатель заметно превысил эту отметку.

Статистика растёт на фоне дипломатических сигналов. Ранее Москва поддержала предложение американского лидера Дональда Трампа о перемирии по случаю празднования Дня Победы. Также планируется осуществить обмен пленными с киевской стороной по формуле «1000 на 1000».