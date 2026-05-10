Минобороны РФ сообщило о 57 сбитых беспилотниках ВСУ за сутки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 57 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ использовали дроны, несмотря на объявленное перемирие.
«За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Другие подробности в сообщении не приводятся. Данные о районах перехвата и последствиях атаки не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал, что в городе Шебекино Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ в День Победы ранен боец «Орлана». Он пострадал во время отражения атаки вражеского дрона.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.