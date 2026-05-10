День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 09:26

Минобороны РФ сообщило о 57 сбитых беспилотниках ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 57 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ использовали дроны, несмотря на объявленное перемирие.

«За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Другие подробности в сообщении не приводятся. Данные о районах перехвата и последствиях атаки не уточняются.

Армия России не наносила удары по позициям ВСУ во время перемирия
Армия России не наносила удары по позициям ВСУ во время перемирия

Ранее Life.ru сообщал, что в городе Шебекино Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ в День Победы ранен боец «Орлана». Он пострадал во время отражения атаки вражеского дрона.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar