Минобороны РФ сообщило о 57 сбитых беспилотниках ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 57 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ использовали дроны, несмотря на объявленное перемирие.

Другие подробности в сообщении не приводятся. Данные о районах перехвата и последствиях атаки не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал, что в городе Шебекино Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ в День Победы ранен боец «Орлана». Он пострадал во время отражения атаки вражеского дрона.