10 мая, 09:24

Армия России не наносила удары по позициям ВСУ во время перемирия

Российские войска не наносили ударов по позициям ВСУ во время перемирия. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в период действия режима прекращения огня не применялись ни авиация, ни артиллерия, ни ракетные войска группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Также не были задействованы ударные беспилотники.

Между тем с момента объявления перемирия в зоне СВО украинская сторона допустила около 9 тыс. нарушений режима прекращения огня. Украинские подразделения нанесли больше 7 тыс. ударов беспилотниками по позициям российских войск. Также зафиксировано свыше 1 тыс. обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Подробнее — в нашей сводке СВО.

Николь Вербер
