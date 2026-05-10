Армия России не наносила удары по позициям ВСУ во время перемирия
Обложка © chatgpt
Российские войска не наносили ударов по позициям ВСУ во время перемирия. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что в период действия режима прекращения огня не применялись ни авиация, ни артиллерия, ни ракетные войска группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Также не были задействованы ударные беспилотники.
Между тем с момента объявления перемирия в зоне СВО украинская сторона допустила около 9 тыс. нарушений режима прекращения огня. Украинские подразделения нанесли больше 7 тыс. ударов беспилотниками по позициям российских войск. Также зафиксировано свыше 1 тыс. обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня.
