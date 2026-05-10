Армия России не наносила удары по позициям ВСУ во время перемирия

Российские войска не наносили ударов по позициям ВСУ во время перемирия. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в период действия режима прекращения огня не применялись ни авиация, ни артиллерия, ни ракетные войска группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Также не были задействованы ударные беспилотники.