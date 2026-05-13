Российские военные уничтожили дрон-матку ВСУ с «ждунами» — малыми БПЛА

Добровольцы отряда «БАРС-Брянск» поразили необычную цель в небе над приграничным районом. Им удалось снять украинский дрон-матку, который использовался для доставки малых ударных БПЛА. Об этом сообщил ТАСС.

В отряде подчеркнули, что ликвидация подобных «маток» — задача первостепенной важности. Потеря носителя полностью срывает работу всей группы. Обломки электронных модулей уже изучаются для анализа тактики противника.

«Их сложно заранее выявить, а момент атаки становится непредсказуемым», — пояснили бойцы, описывая угрозу для военных и гражданских объектов.

Дрон-матка выполнял роль носителя и ретранслятора. Он держался выше зоны поражения, доставлял группу «ждунов» в заданный квадрат и обеспечивал их запуск. Перехват выполнили расчеты с помощью FPV-комплекса «Бумеранг», разработанного московскими инженерами. РЛС вовремя засекла неприятеля, после чего операторы взяли цель на сопровождение и уничтожили.

Ранее российские военные сбили украинский самолёт ДРЛО Saab 340 шведского производства. Эксперт Борис Джерелиевский считает, что он использовался ВСУ для наведения ударов по России. У Украины было всего два таких самолёта, и возможная потеря одного из них, по мнению эксперта, станет серьёзным ударом, который быстро не компенсировать даже при западной помощи.