Военный эксперт Борис Джерелиевский высказал предположение, что украинский самолёт-разведчик Saab 340, сбитый над восточной Украиной, мог использоваться для наведения ударов по России. Он отметил, что если информация о поражении этого самолёта, переданного Швецией, ракетой Р-37М подтвердится, это станет значительным достижением для российской армии. Джерелиевский подчеркнул, что Украина располагала всего двумя такими ценными самолетами дальней радиолокационной разведки.

«Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», — цитирует эксперта «Взгляд».

Джерелиевский пояснил, что самолёты ДРЛО применяют для обнаружения воздушных целей, сопровождения объектов и наведения средств поражения. По его мнению, западная авиация избегает заходить в украинское небо из-за риска попасть под удар российских ПВО или истребителей.

Он также допустил, что на борту могли находиться шведские специалисты. По мнению Джерелиевского, Украина не сможет быстро компенсировать возможную потерю даже при поддержке западных стран.