Ракета С-71К «Ковёр» сможет точечно уничтожать объекты ВСУ

Главное управление разведки Украины заявило о применении российскими военными в зоне спецоперации новой авиационной ракеты С-71К «Ковёр». По её данным, речь идёт о высокоточном дальнобойном боеприпасе, созданном в рамках концепции снижения стоимости таких средств поражения. Как пишет обозреватель «Газеты.ru» Михаил Ходарёнок, оружие создано для поражения важных объектов.

Разработка изделия выполнена в ОКБ «Сухой». Первоначально ракета предназначалась для применения с борта истребителя пятого поколения Су-57, однако в дальнейшем рассматривается её интеграция и в состав вооружения ударного беспилотника С-70 «Охотник».

В качестве боевой части используется стандартная осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-250-270 массой 250 кг. Она размещена в силовом каркасе в носовом отсеке ракеты, что позволяет использовать готовый боеприпас без его существенной переработки. По оценке эксперта, С-71К ориентирована на поражение одиночных и заранее разведанных целей. Ходарёнок отметил, что конструкция с пониженной заметностью для радиолокационных средств увеличивает вероятность преодоления зон противовоздушной обороны.

Тем временем, российский концерн «Калашников» отчитался о поставке госзаказчику первой в текущем году партии автоматов АК-12 образца 2023 года. Новый укороченный автомат АК-12К калибра 5,45 мм стал основным оружием российских штурмовиков. Он входит в комплект экипировки «Ратник». Модель модернизирована: улучшена эргономика, добавлена возможность использования в любое время суток, повышена точность и кучность стрельбы.