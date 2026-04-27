27 апреля, 10:09

«Калашников» поставил в войска первую в этом году партию новых АК-12

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Российский концерн «Калашников» отчитался о поставке госзаказчику первой в текущем году партии автоматов АК-12 образца 2023 года. Это оружие по-прежнему является одним из основных в Армии РФ, прекрасно показавшем себя в зоне СВО, рассказали в пресс-службе концерна.

«5,45-миллиметровый автомат Калашникова АК-12 — основное индивидуальное автоматическое оружие военнослужащих ВС РФ с 2020 года, объёмы его производства ежегодно остаются на стабильно высоком уровне», — уточнил производитель.

Новое изделие семейства АК — укороченный 5,45-миллиметровый АК-12К — является основным для российских штурмовиков, подчеркнули на предприятии. Именно АК-12 входит в состав экипировки военнослужащего «Ратник». Сейчас эта модель модифицирована и отличается улучшенной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенными точностью и кучностью стрельбы.

Бойцы «Центра» создают ПВО-турели из трёх «Калашниковых» с 3 тысячами патронов

Ранее отечественный концерн «Калашников» передал государственному заказчику начальную серийную партию унифицированных дымовых гранат РДГ-У. Изделие специально разработано для скрытного перемещения личного состава и боевых машин. Оно защищает военных от прицельного огня неприятеля.

BannerImage
Татьяна Миссуми
