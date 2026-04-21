«Калашников» поставил по госзаказу первую партию дымовых гранат РДГ-У
РДГ-У. Обложка © Telegram / Концерн «Калашников»
Отечественный концерн «Калашников» передал государственному заказчику начальную серийную партию унифицированных дымовых гранат РДГ-У. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Изделие специально разработано для скрытного перемещения личного состава и боевых машин. Оно защищает военных от прицельного огня неприятеля.
РДГ-У в действии. Фото © Telegram / Концерн «Калашников»
По сравнению с другими образцами у этой гранаты есть несколько ключевых преимуществ. Она срабатывает почти моментально, формируя плотную маскировочную пелену. Непрерывное поступление аэрозоля от тлеющего наполнителя значительно увеличивает время скрытности.
Боеприпас даёт и краткосрочную защиту от высокоточных систем, наводящихся в инфракрасном спектре. Устройство сохраняет работоспособность в жесточайший мороз до −50 °C и при экстремальной жаре до +55 °C.
Масса гранаты вместе с предохранительно-пусковым механизмом не превышает 700 граммов. Запатентованная техническая схема позволила конструкторам совместить в одном изделии тлеющий и мгновенный принципы действия. В ноябре прошлого года предприятие впервые продемонстрировало возможности РДГ-У на полигоне.
Ранее в МО РФ сообщили, что в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» работает отдельный ремонтно-восстановительный батальон, чьи специалисты изготавливают и модернизируют противовоздушные турели. Эти конструкции используются на пунктах слежения за воздушной обстановкой. Также их применяют в мобильных огневых расчётах.
Больше новостей о российской армии, вооружении и обороноспособности страны — читайте в разделе «Армия» на Life.ru.