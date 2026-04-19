19 апреля, 05:16

Бойцы «Центра» создают ПВО-турели из трёх «Калашниковых» с 3 тысячами патронов

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» занимаются изготовлением и модернизацией противовоздушных турелей. Такие установки предназначены для пунктов воздушного наблюдения и мобильных огневых групп, сообщили в Минобороны России.

«На одну турель устанавливается три пулемёта Калашникова с боезапасом 3 тыс. патронов», — уточнили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что конструкции адаптируются как для стационарного размещения, так и для установки на автомобили, что позволяет значительно повысить мобильность и эффективность огневых групп в зоне боевых действий. Турели используются для защиты от воздушных целей, включая беспилотники, и обеспечивают плотный огонь за счёт увеличенного боезапаса.

«Рекордсмены по перехватам»: «Ростех» передал ВС РФ новую партию истребителей Су-35С

Ранее бойцы ВС РФ начали применять новый отечественный дрон-перехватчик «Ёлка». Бойцы характеризуют новый БПЛА как очень эффективный. При этом разработчики рассчитали его полёт так, чтобы минимизировать вред гражданскому населению.

Андрей Бражников
