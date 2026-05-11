Российский истребитель Су-57 сбил шведский самолёт-разведчик Saab 340, который использовали Вооружённые силы Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Авторы публикации отметили, что Швеция поставляла Киеву всего две подобные машины. Удар был нанесён дальней ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М. По некоторым данным, самолёт сбили над восточной частью Украины.

Официального подтверждения ликвидации шведского борта ни от одной из сторон пока не последовало.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» держат в постоянном напряжении тыловые подразделения ВСУ. В глубине украинской обороны нет FPV-дронов и артиллерийских налётов. Зато там активно применяют высокоточное оружие большой мощности. Особый страх вызывают именно «Кинжалы». Их скорость достигает десяти Махов. Силы ПВО Украины, включая американские Patriot, просто не успевают на такую угрозу среагировать.