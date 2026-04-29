Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» наводят ужас на подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в тылу. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

Собеседник агентства пояснил, что на удалении от линии боевого соприкосновения нет FPV-дронов и артобстрелов. Однако там активно применяют высокоточное оружие большой мощности. Особо выделяются ракеты «Кинжал», скорость которых достигает 10 Махов. Украинские системы ПВО, включая американские комплексы Patriot, не успевают на них среагировать.

Представитель силовых структур добавил, что недавние удары «Кинжалами» по местам дислокации натовских офицеров стали для противника полной неожиданностью и вызвали шок. Таким образом, эффективных средств защиты от этого оружия у украинской стороны нет.

Ранее Главное управление разведки Украины заявило о применении российскими военными новой авиационной ракеты С-71К «Ковёр». Разработка изделия выполнена в ОКБ «Сухой». Первоначально ракета предназначалась для применения с борта истребителя пятого поколения Су-57, однако в дальнейшем рассматривается её интеграция и в состав вооружения ударного беспилотника С-70 «Охотник».