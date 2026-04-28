ВСУ заявили о «голодном пайке» для ЗРК Patriot из-за нехватки ракет
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images
В украинских Воздушных силах признали критическое положение с боеприпасами для зенитных комплексов Patriot. Системы, способные охотиться за баллистикой, фактически остались без полноценного питания.
Официальный представитель командования Юрий Игнат сообщил, что установки переведены на жёсткий режим экономии. Особенно остро ощущается дефицит наиболее эффективных перехватчиков PAC-3.
«Системы Patriot... фактически находятся на голодном пайке», — заявил он в беседе с украинскими СМИ. В ход иногда идут ракеты PAC-2, но они нужны армии для других задач в качестве зенитных. За зимний период запасы этих комплектов существенно оскудели.
Киев продолжает ежедневно штурмовать партнёров запросами на поставки новых средств ПВО. Каждый зарубежный визит и публичное выступление чиновников обязательно сопровождается акцентом на нехватку «небесного щита».
С начала эскалации на Ближнем Востоке в столице Украины не раз звучали опасения, что союзники перенаправят приоритеты. Владимир Зеленский даже предлагал обменять «помощь экспертов» в борьбе с дронами на заветные ракеты для Patriot. В Москве, в свою очередь, уверены: западные поставки не меняют раскладов на линии фронта, а лишь затягивают противостояние.
