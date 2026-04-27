Выстрелили почти всё: США в панике скупают Patriot после войны с Ираном

Американские военные всерьёз испугались за свои арсеналы. Конфликт с Ираном, похоже, опустошил запасы высокоточных ракет. И теперь Пентагон в экстренном порядке закачивает миллиарды в производство новых перехватчиков.

Речь идёт о баснословных объёмах. Согласно документам, которые изучило РИА «Новости», только в 2027 финансовом году Штаты закупят 3203 ракеты Patriot PAC-3 MSE. Это при том, что ещё годом ранее армия довольствовалась 358 единицами. Рост – почти на 700 процентов.

Но самое интересное происходит на флоте. Впервые в истории американские военные моряки получат знаменитые «Пэтриоты». 405 ракет планируют интегрировать в систему Aegis на эсминцах, чтобы запускать с вертикальных установок MK 41. Сухопутным силам достанется 2798 штук. Общий чек за этот «ракетный шопинг» – почти 14 миллиардов долларов, причём основная сумма ушла по экстренным каналам, чтобы ускорить конвейеры.

Аналитики из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) уже бьют тревогу: Америка рискует подойти к будущему большому конфликту с пустыми бункерами. Война на Ближнем Востоке, видимо, стала тревожным звонком. Поэтому военный бюджет переписали на ходу, выделив рекордные 1,5 триллиона долларов, что на 44% больше прошлогоднего объема. Целевой показатель закупок подскочил с трёх с небольшим тысяч до почти 14 тысяч единиц.

