Politico: Мечты Зеленского о Patriot разбились об Иран

Планы Владимира Зеленского получить системы Patriot рухнули из-за военной операции США против Ирана. Об этом пишет Politico.

Глава киевского режима надеялся на помощь европейских партнёров, несмотря на дефицит установок и ограниченные производственные возможности США. Но война на Ближнем Востоке, которая длится уже шестую неделю, ударила по мировой экономике и затронула значительную часть региона.

Конфликт уменьшил и без того скудные ресурсы: запасы перенаправили, а Украина осталась без защиты. На этом фоне рост цен на нефть, как отмечает издание, существенно усилил позиции России.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен возможным дефицитом оружия на Украине из-за конфликта между США и Ираном. Особое внимание он уделил системам Patriot, назвав их главной и неотложной потребностью. По словам Зеленского, поставки этих систем всегда были недостаточными, а при продолжении ближневосточного конфликта объёмы вооружений для Украины будут только снижаться.