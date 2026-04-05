5 апреля, 17:05

Politico: Мечты Зеленского о Patriot разбились об Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Review News

Планы Владимира Зеленского получить системы Patriot рухнули из-за военной операции США против Ирана. Об этом пишет Politico.

Глава киевского режима надеялся на помощь европейских партнёров, несмотря на дефицит установок и ограниченные производственные возможности США. Но война на Ближнем Востоке, которая длится уже шестую неделю, ударила по мировой экономике и затронула значительную часть региона.

Конфликт уменьшил и без того скудные ресурсы: запасы перенаправили, а Украина осталась без защиты. На этом фоне рост цен на нефть, как отмечает издание, существенно усилил позиции России.

Зеленскому намекнули, что Ормузский пролив не его масштаб
Зеленскому намекнули, что Ормузский пролив не его масштаб

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен возможным дефицитом оружия на Украине из-за конфликта между США и Ираном. Особое внимание он уделил системам Patriot, назвав их главной и неотложной потребностью. По словам Зеленского, поставки этих систем всегда были недостаточными, а при продолжении ближневосточного конфликта объёмы вооружений для Украины будут только снижаться.

Юлия Сафиулина
