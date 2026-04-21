Российские беспилотники несколько часов кружили над американским зенитно-ракетным комплексом Patriot, который должен сбивать такие дроны. Об этом рассказал РИА «Новости» врио командира роты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Стрела.

По его словам, Patriot считается одним из лучших в мире. Но наш беспилотник не только обнаружил комплекс, но и долгое время висел прямо над ним, снимал его и даже смог убедиться, что это не макет, а настоящая боевая машина.

«Из последних наших успехов по ведению воздушной разведки хочется отметить обнаружение ЗРК Patriot, производства стран НАТО, который, по заявлениям этих самых стран НАТО, считается чуть ли не лучшим в мире. Он был обнаружен с БПЛА, который он призван уничтожать», — рассказал Стрела.

Военнослужащий подчеркнул: этот случай говорит о двух вещах. Во-первых, украинские специалисты плохо подготовлены. Во-вторых, техника НАТО не такая хорошая, как её рекламируют. Иначе дрон не смог бы столько времени находиться над комплексом, который создан именно для борьбы с беспилотниками.

