Ранение советника министерства обороны Украины Сергея Бескрестнова (позывной Флеш) с помощью российского беспилотника «Герань» демонстрирует высокие возможности этого дрона по точности и избирательности. Такое мнение в беседе с сайтом MK.RU высказал военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов.

Бескрестнов сообщил, что был ранен в результате удара БПЛА «Герань», и опубликовал фото из больничной палаты с забинтованной головой и капельницей. Он заявил, что дрон управлялся с территории РФ. В статье высказывается мнение, что этот удар может быть «пробным обезглавливающим ударом» по приближённым к киевскому режиму.

Кнутов подчеркнул, что дроны «Герань» работают с максимальной точностью, избирательностью и высокой результативностью. Он также назвал удар по Бескрестнову справедливой и оправданной мерой из-за террористической политики, которую Киев проводит в отношении населения России. Эксперт добавил, что возможности для таких атак у «Гераней» действительно очень большие.

Ранее сапёры 49-й общевойсковой армии с помощью беспилотника заминировали маршрут и уничтожили бронеавтомобиль ВСУ. Во время разведки на правобережье Днепра расчёты БПЛА обнаружили движение техники, после чего сбросили взрывное устройство на её пути. Автомобиль был уничтожен.