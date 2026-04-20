Советник министра обороны Украины Флеш ранен после удара беспилотника
Обложка © Wikipedia / Volodymyr Zinchenko
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) ранен при ударе дрона. Об этом он сам сообщио в соцсетях, опубликовав фото из больницы.
Бескрестнов считает, что удар якобы был нанесён с целью уничтожить его.
51-летний Бескрестнов является техническим блогером, консультантом в области военных радиотехнологий.
Ранее сообщалось, что пропавшего без вести режиссёра Игоря Малахова нашли среди убитых ВСУшников. Информации о нём не было с декабря 2023 года. 21 апреля кинодеятеля похоронят в Киеве.
