Советник министра обороны Украины Флеш ранен после удара беспилотника

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) ранен при ударе дрона. Об этом он сам сообщио в соцсетях, опубликовав фото из больницы.

Бескрестнов считает, что удар якобы был нанесён с целью уничтожить его.

51-летний Бескрестнов является техническим блогером, консультантом в области военных радиотехнологий.

Ранее сообщалось, что пропавшего без вести режиссёра Игоря Малахова нашли среди убитых ВСУшников. Информации о нём не было с декабря 2023 года. 21 апреля кинодеятеля похоронят в Киеве.