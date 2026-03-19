Командир диверсионно-разведывательной группы 8-го полка Сил спецопераций ВСУ Антон Желтобрюх был ликвидирован в ходе стрелкового боя в сельской застройке. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Группа попала в засаду, после чего завязался ближний бой. В данном случае не использовались FPV-дроны, которые обычно применяются в подобных ситуациях.

Желтобрюх имел боевой опыт и награды, включая два ордена «За мужество», а также медали «За ранение» и «Ветеран». Он служил в полку Сил специальных операций, который считается элитным подразделением ВСУ. В связи с дефицитом личного состава, украинское командование перенаправляет бойцов ССО, традиционно специализирующихся на разведке и диверсиях, на выполнение штурмовых задач.

Ранее сообщалось, что приказ на убийства гражданских в селе Сопычь Сумской области отдал командир батальона 104-й отдельной бригады теробороны ВСУ Вельдар Велиш. Речь идёт о боевике, которому звание подполковника было присвоено 8 марта за действия, связанные с удержанием населённого пункта.