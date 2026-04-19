19 апреля, 13:59

Пропавшего 2,5 года назад режиссёра Малахова нашли среди убитых ВСУшников

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Владимир Тихий

На Украине раскрыли судьбу режиссёра Игоря Малахова, который пропал в зоне проведения спецоперации 2,5 года назад. Об этом сообщает местный телеграм-канал Obozrevatel.

Малахов воевал в составе украинских формирований на Донецком направлении. С декабря 2023 года он числился без вести пропавшим. Идентифицировать погибшего удалось с помощью анализа ДНК. Выяснилось, что режиссёр был убит в боях за Авдеевку возле села Степное. 21-го апреля он будет похоронен в Киеве с воинскими почестями.

В зоне СВО ликвидирован матёрый диверсант украинской армии Желтобрюх
В зоне СВО ликвидирован матёрый диверсант украинской армии Желтобрюх

Ранее стендап-комика Артура Петрова ликвидировали в ходе спецоперации в Харьковской области. Он служил в рядах Вооружённых сил Украины. По словам жены, Петров пошёл в армию в апреле 2025-го. Последнее время он числился в 43-й отдельной механизированной бригаде.

Александра Мышляева
