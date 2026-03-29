Украинского комика из ВСУ ликвидировали в Харьковской области

Стендап-комика Артура Петрова ликвидировали в ходе спецоперации в Харьковской области. Он служил в рядах Вооружённых сил Украины. Об этом сообщила его жена Екатерина в социальных сетях.

Екатерина написала, что её муж погиб 18 марта. По словам супруги, Петров пришёл в ВСУ в апреле 2025 года. Последние месяцы он служил в 43-й отдельной механизированной бригаде.

«Помните его смешным, пожалуйста», — написала она.