Украинского комика из ВСУ ликвидировали в Харьковской области
Артур Петров.
Стендап-комика Артура Петрова ликвидировали в ходе спецоперации в Харьковской области. Он служил в рядах Вооружённых сил Украины. Об этом сообщила его жена Екатерина в социальных сетях.
Екатерина написала, что её муж погиб 18 марта. По словам супруги, Петров пришёл в ВСУ в апреле 2025 года. Последние месяцы он служил в 43-й отдельной механизированной бригаде.
«Помните его смешным, пожалуйста», — написала она.
Ранее в зоне специальной военной операции ликвидировали командира диверсионно-разведывательной группы Антона Желтобрюха. Диверсанта уничтожили во время стрелкового боя в сельской местности. Желтобрюх служил в полку Сил специальных операций. Это подразделение считается элитным в структуре ВСУ.
