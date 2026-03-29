29 марта, 02:29

Украинского комика из ВСУ ликвидировали в Харьковской области

Артур Петров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / petrovarthur

Стендап-комика Артура Петрова ликвидировали в ходе спецоперации в Харьковской области. Он служил в рядах Вооружённых сил Украины. Об этом сообщила его жена Екатерина в социальных сетях.

Екатерина написала, что её муж погиб 18 марта. По словам супруги, Петров пришёл в ВСУ в апреле 2025 года. Последние месяцы он служил в 43-й отдельной механизированной бригаде.

«Помните его смешным, пожалуйста», — написала она.

Рядовой Бобров ликвидировал штурмовую группу ВСУ в одиночку
Ранее в зоне специальной военной операции ликвидировали командира диверсионно-разведывательной группы Антона Желтобрюха. Диверсанта уничтожили во время стрелкового боя в сельской местности. Желтобрюх служил в полку Сил специальных операций. Это подразделение считается элитным в структуре ВСУ.

Лия Мурадьян
